Брюса Уиллиса выставили из аптеки из-за отсутствия маски

В Лос-Анджелесе голливудского актера Брюса Уиллиса попросили покинуть аптеку после того, как «крепкий орешек» отказался надеть защитную маску.

Инцидент со звездой произошел в понедельник, 11 января. Брюс Уиллис пришел в аптеку сети Rite Aid без медицинской маски. Это вызвало недовольство покупателей и персонала. Сотрудники аптеки попросили Брюса надеть защитную маску или хотя бы натянуть на лицо бандану, которая была у него на шее. При этом актер ответил отказом.

«Я предпочел бы жить свободным», — заявил 65-летний Брюс Уиллис окружающим, передает PageSix.

После этих слов сотрудники аптеки были вынуждены попросить знаменитость покинуть помещение. Тогда Уиллис ушел, не сделав покупки.