Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Чака Норриса заподозрили в участии в протестах в Вашингтоне

Виктория Ивашечкина
07:53 13.01.2021
Сам артист подчеркнул, что в обществе нет места любому насилию.
Чака Норриса заподозрили в участии в протестах в Вашингтоне
© Фото: Dan Wozniak, ZUMAPRESS, Globallookpress
Читайте нас на:

На прошлой неделе американского актера Чака Норриса заподозрили в участии в протестах в Вашингтоне. Дело в том, что сторонник действующего президента США Дональда Трампа опубликовал фото с человеком, похожим на артиста. При этом спустя несколько дней менеджер Норриса опроверг эту информацию.

New York Post пишет, что впервые фото, на котором изображен мужчина в кепке с надписью «Трамп 2020», появилось в Instagram. Но популярным оно стало после того, как им поделились в Twitter и подписали «Погодите, то есть мы просто не будем упоминать тот факт, что Чак Норрис был на мятеже MAGA?» 

Эту публикация вызвала общественный резонанс, и представитель актера выступил с опровержением информации о участии Норриса в протестах в Вашингтоне.

«Это не Чак Норрис, а его подражатель, хотя Чак намного красивее», - сообщил представитель актера.

Менеджер также отметил, что сейчас артист находится с семьей в Техасе. Сам Норрис также отреагировал на распространившийся в сети слух о его участии в протестах. Он отметил, что в обществе нет места любому насилию. Также он подчеркнул, что всегда был и будет за закон и порядок.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
07:35 В стране и мире
Видео
«Входит в топ»: ученые оценили размеры пролетевшего над Камчаткой метеорита
07:23 В стране и мире
США пригрозили европейским компаниям за помощь в строительстве «Северного потока-2»
07:01 В стране и мире
Импичмент Трампу вынесли на пленарное заседание палаты представителей
06:34 В стране и мире
Зимнее плато: вирусолог оценил ситуацию с COVID-19 в России
04:58 Армия
Видео
Захват «противника» и пуски ракет: истребители МиГ-31БМ провели учебный бой в Пермском крае
Популярное
Популярное
Брюса Уиллиса выставили из аптеки из-за отсутствия маски
Чака Норриса заподозрили в участии в протестах в Вашингтоне
Названы лекарства, от которых лучше отказаться во время коронавируса
Астрономы обнаружили самый далекий квазар во Вселенной
Видео
Над Камчаткой взорвался метеорит: видео
Видео
Скелет таинственного существа нашли в отдаленном регионе Антарктиды
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.