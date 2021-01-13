На прошлой неделе американского актера Чака Норриса заподозрили в участии в протестах в Вашингтоне. Дело в том, что сторонник действующего президента США Дональда Трампа опубликовал фото с человеком, похожим на артиста. При этом спустя несколько дней менеджер Норриса опроверг эту информацию.

New York Post пишет, что впервые фото, на котором изображен мужчина в кепке с надписью «Трамп 2020», появилось в Instagram. Но популярным оно стало после того, как им поделились в Twitter и подписали «Погодите, то есть мы просто не будем упоминать тот факт, что Чак Норрис был на мятеже MAGA?»

Эту публикация вызвала общественный резонанс, и представитель актера выступил с опровержением информации о участии Норриса в протестах в Вашингтоне.

«Это не Чак Норрис, а его подражатель, хотя Чак намного красивее», - сообщил представитель актера.

Менеджер также отметил, что сейчас артист находится с семьей в Техасе. Сам Норрис также отреагировал на распространившийся в сети слух о его участии в протестах. Он отметил, что в обществе нет места любому насилию. Также он подчеркнул, что всегда был и будет за закон и порядок.