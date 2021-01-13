«Входит в топ»: ученые оценили размеры пролетевшего над Камчаткой метеорита

Пронесшийся в небе над Камчаткой метеорит относится к числу крупных болидов, не часто падающих не землю. Ранее очевидцы сняли на камеру летящий с большой скоростью светящийся объект в ночном небе, исчезнувший после яркой вспышки.

По словам научного сотрудника Института динамики геосфер имени Садовского РАН Ольги Поповой, произошедшее можно назвать значимым событием.

«Судя по видео, болид входит в топ 5-10% самых крупных объектов, падающих ежегодно на Землю», – сказала она РИА Новости.

Попова отметила, что ученые постараются найти как можно больше видеозаписей падения космического объекта и связаться с камчатскими коллегами для того, чтобы собрать данные о метеорите.

Диаметр небесного объекта предварительно оценили в 10 метров, мощность взрыва могла составить порядка пяти килотонн в тротиловом эквиваленте. Какой-либо опасности для землян этот космический гость не представлял.