США пригрозили европейским компаниям за помощь в строительстве «Северного потока-2»

Американский Госдеп предупредил о риске санкций европейские компании, которые, предположительно, оказывают помощь России во время строительства трубопровода «Северный поток - 2», передает Reuters.

«Мы пытаемся уведомить компании о риске и призвать их прекратить свое участие, пока не стало слишком поздно», - говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что Госдеп в четверг или пятницу планирует опубликовать доклад по компаниям, которые, согласно ведомству, помогают со строительством трубопровода.

Ранее заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Кристофер Робинсон заявил, что Штаты не оставят попыток помешать завершению строительства российского газопровода «Северный поток-2» и будут продолжать вводить санкции.