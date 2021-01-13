США пригрозили европейским компаниям за помощь в строительстве «Северного потока-2»
В ближайшие дни ведомство планирует опубликовать доклад по тем, кто, предположительно, принимает участие в строительстве трубопровода.
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Американский Госдеп предупредил о риске санкций европейские компании, которые, предположительно, оказывают помощь России во время строительства трубопровода «Северный поток - 2», передает Reuters.
«Мы пытаемся уведомить компании о риске и призвать их прекратить свое участие, пока не стало слишком поздно», - говорится в заявлении ведомства.
Уточняется, что Госдеп в четверг или пятницу планирует опубликовать доклад по компаниям, которые, согласно ведомству, помогают со строительством трубопровода.
Ранее заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Кристофер Робинсон заявил, что Штаты не оставят попыток помешать завершению строительства российского газопровода «Северный поток-2» и будут продолжать вводить санкции.