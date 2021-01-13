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Импичмент Трампу вынесли на пленарное заседание палаты представителей

Виктория Ивашечкина
07:01 13.01.2021
Президента США обвиняют в подстрекательстве к мятежу.
Импичмент Трампу вынесли на пленарное заседание палаты представителей
© Фото: flickr
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В американском комитете палаты представителей по процедурным вопросам сообщили, что демократы добились вынесения импичмента президенту Дональду Трампу на пленарное заседание палаты. Оно состоится в среду, 13 января.

Уточняется, что семь членов комитета проголосовали «за», четверо были против. Дебаты начнутся в 9 утра (17.00 МСК) с обсуждения правил. Голосование по импичменту после сокращенной процедуры может пройти также в среду, передает РИА Новости.

Демократы планируют объявить Трампу импичмент в палате представителей по обвинению в подстрекательстве к мятежу. Для отрешения Трампа от поста требуется еще две трети голосов сенаторов, однако, их пока не набирается.

Ранее Дональд Трамп назвал «охотой на ведьм» призывы к импичменту. С такой инициативой выступила палата представителей конгресса. Был опубликован текст резолюции, согласно которой глава Белого дома якобы представляет угрозу национальной безопасности США и демократии.

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