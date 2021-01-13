Импичмент Трампу вынесли на пленарное заседание палаты представителей

В американском комитете палаты представителей по процедурным вопросам сообщили, что демократы добились вынесения импичмента президенту Дональду Трампу на пленарное заседание палаты. Оно состоится в среду, 13 января.

Уточняется, что семь членов комитета проголосовали «за», четверо были против. Дебаты начнутся в 9 утра (17.00 МСК) с обсуждения правил. Голосование по импичменту после сокращенной процедуры может пройти также в среду, передает РИА Новости.

Демократы планируют объявить Трампу импичмент в палате представителей по обвинению в подстрекательстве к мятежу. Для отрешения Трампа от поста требуется еще две трети голосов сенаторов, однако, их пока не набирается.

Ранее Дональд Трамп назвал «охотой на ведьм» призывы к импичменту. С такой инициативой выступила палата представителей конгресса. Был опубликован текст резолюции, согласно которой глава Белого дома якобы представляет угрозу национальной безопасности США и демократии.