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Цена нефти Brent поднялась выше 57 долларов за баррель впервые с февраля 2020 года

Тамара Астапенкова
05:13 13.01.2021
Стоимость февральских фьючерсов на нефть WTI составила 53,61 доллар за баррель.
Цена нефти Brent поднялась выше 57 долларов за баррель впервые с февраля 2020 года
© Фото: Valery Lukyanov, Russian Look, Globallookpress
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Цена за баррель нефти марки Brent поднялась выше 57 долларов впервые с 24 февраля 2020 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 04.45 по московскому времени цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,53% и составила 57,04 доллара за баррель. Стоимость февральских фьючерсов на нефть WTI выросла на 0,73% и составила 53,61 доллар за баррель.

Ранее сообщалось, что рост цен на нефть может быть вызван новостью о заключении сделки между Россией и Саудовской Аравией в рамках ОПЕК+.

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