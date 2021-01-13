Цена нефти Brent поднялась выше 57 долларов за баррель впервые с февраля 2020 года

Цена за баррель нефти марки Brent поднялась выше 57 долларов впервые с 24 февраля 2020 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 04.45 по московскому времени цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,53% и составила 57,04 доллара за баррель. Стоимость февральских фьючерсов на нефть WTI выросла на 0,73% и составила 53,61 доллар за баррель.

Ранее сообщалось, что рост цен на нефть может быть вызван новостью о заключении сделки между Россией и Саудовской Аравией в рамках ОПЕК+.