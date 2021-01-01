В Шотландии задумались о возвращении в ЕС в качестве отдельного государства

Шотландия вскоре может вернуться в состав Евросоюза в качестве независимой страны. Такое заявление сделала первый министр региона Никола Стерджен.

«Европа, Шотландия вскоре вернется. Не выключайте свет», - написала она на своей странице в Twitter 1 января.

При этом чиновница сопроводила текст значками с изображением шотландского флага, сердечек и флага ЕС.

Ранее Стерджен заявляла, что выход Британии из Евросоюза состоялся вопреки воли Шотландии, большинство населения которой проголосовало против Brexit. Также первый министр неоднократно упоминала о необходимости проведения повторного референдума о независимости британского региона.

Первый референдум о независимости Шотландии прошел в 2014 году. Тогда большинство участников голосования высказались против этого.

Напомним, 1 января 2021 года завершился переходный период по Brexit, и Соединенное Королевство официально обрело независимость после 47 лет членства в Евросоюзе.