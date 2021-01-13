В ЦБ объяснили, кого затронут новые правила контроля оборота наличности

В России обязательному контролю за операциями с наличными подлежат только транзакции юридических лиц. Вступившие в силу новые правила этого не изменили, пояснили в пресс-службе ЦБ.

Новые поправки в Федеральный закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» вступили в силу с 10 января. Они предусматривают контроль почтовых переводов на сумму более ста тысяч рублей, возврат средств со счетов операторов связи, а также расчеты наличными и безналичными по сделкам с недвижимостью свыше трех миллионов рублей.

«Что касается контроля за операциями с наличными деньгами, то по-прежнему обязательному контролю будут подлежать операции только юридических лиц», - пояснили РИА Новости в ЦБ.

Как рассказал регулятор, теперь обязательному контролю будут подлежать любые зачисления или снятие наличных средств со счета юридического лица на сумму равную или превышающую 600 тысяч рублей.

Если раньше под контроль с недвижимым имуществом попадала вся сделка от 3 миллионов рублей, то теперь отдельные операции свыше 3 миллионов рублей в рамках сделки, отметили в ЦБ.