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Проезд в Подмосковье подорожал с 1 января

Анна Касаткина
03:44 01.01.2021
Стоимость поездки в городском и пригородном сообщении по единой транспортной карте «Стрелка» составит 36 рублей 74 копейки
Проезд в Подмосковье подорожал с 1 января
© Фото: Кирилл Каллиников РИА Новости

В Подмосковье с 1 января подорожает проезд в общественном транспорте. Об этом сообщает пресс-служба областного комитета по ценам и тарифам.

Стоимость поездки в городском и пригородном сообщении в Московской области по единой транспортной карте «Стрелка» составит 36 рублей 74 копейки, при оплате банковской картой – 37 рублей. Разовая поездка за наличные обойдется в 58 рублей.

Ранее стоимость разовой поездки в регионе составляла 35 рублей 46 копеек.

Ранее сообщалось, что в Московской области запущено тестирование объединенных карт «Тройка» и «Стрелка».

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