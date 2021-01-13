Пенс отказался отстранить Трампа от власти

Вице-президент США Майк Пенс выступает против отстранения Дональда Трампа от власти по 25 поправке к Конституции, то есть по неспособности исполнять обязанности главы государства. Об этом он сообщил в письме спикеру Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси.

«Сейчас, когда от срока президента остается всего восемь дней, вы и фракция демократов требуете, чтобы я и кабинет задействовали 25-ю поправку. Я не считаю, что подобные действия соответствуют интересам нашей страны или соответствуют нашей Конституции», - уточнил Пенс.

По словам вице-президента, 25 поправка не является средством наказания и узурпации, поэтому ее задействование создало бы ужасный прецедент.

Пенс призвал Конгресс избегать действий, которые могут еще больше разделить общество или привести к росту конфронтации. Также вице-президент пообещал, что будет участвовать в процессе мирной передачи власти.

Ранее демократы опубликовали доклад об импичменте Трампа. В нем говорится, что действующий президент США совершил особо тяжкое преступление против страны. Речь идет о штурме Капитолия 6 января. В произошедшем члены Демократической партии винят Трампа. По их мнению, он призывал сторонников к мятежу, чтобы сорвать утверждение итогов выборов, которое в тот день проходило в Конгрессе. В результате беспорядков погибли пять человек. В ФБР рассказали, что по данному факту возбуждено более 160 дел.