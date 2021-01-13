Российские военнослужащие впервые привезли гумпомощь в сирийский поселок Тей

Впервые военнослужащие российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) провели гуманитарную акцию в крупном населенном пункте Тей в провинции Эль-Хасеке на северо-востоке Сирии.

И хотя точка на рабочей карте российского ЦПВС новая, проблемы, с которыми каждый день сталкиваются местные жители, те же, что и в большинстве послевоенных городов и поселков Сирии.

«После окончания войны семьи возвращаются назад в свои дома. С каждым днем население растет и растет. Работы, к сожалению, хватает не всем. Поэтому выдача нашими друзьями из России гуманитарной помощи очень важна для нас. Мы благодарны России за всю помощь, которую она оказывает», - рассказал глава администрации населенного пункта Тей Ахмад Абсуаляд.

Российская гуманитарная колонна доставила почти 450 продуктовых наборов, включающих основные продукты питания: молоко, муку, рис, консервы. Но больше, чем продовольствия, люди ждали российских врачей. В поселке, в котором проживает около 10 тысяч человек, не хватает больниц, а на прием к доктору сложно попасть даже людям с хроническими заболеваниями.

«Сегодня совместно с медицинским отрядом специального назначения проводим гуманитарную акцию с выдачей продовольственных наборов и оказанием бесплатной медицинской помощи в населенном пункте Тей провинции Хасеке», - рассказал начальник группы по формированию гуманитарных грузов Виталий Реполенко.

Российские квалифицированные специалисты провели консультации для местных жителей, а также назначили лечение.

В Сирии беженцы тысячами возвращаются в свои дома, а городская инфраструктура просто не успевает за ростом населения. И на начальном этапе, когда людям тяжелее всего, особенно важна поддержка. Поэтому география работы ЦПВС в Сирии будет только расширяться.