Тяжкое преступление и импичмент: демократы опубликовали доклад о Трампе

Дональд Трамп совершил особо тяжкое преступление против США, подстрекая к мятежу в Капитолии для того, чтобы отменить результаты выборов. Об этом говорится в докладе, распространенном председателем юридического комитета Палаты представителей Конгресса Джерролдом Надлером.

«Поведение президента вполне отвечает критериям тяжких преступлений и правонарушений», - сказано в документе.

По мнению демократов, действующий глава Белого дома не должен больше оставаться в должности президента США ни дня и заслуживает импичмента.

Шестого января сторонники Трампа осадили Капитолий в тот момент, когда там утверждали итоги выборов. В результате беспорядков погибли пять человек. Демократы возложили вину на действующего президента и запустили в отношении него процедуру импичмента. Как ранее рассказала спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, в случае отстранения Трампа от власти он не сможет вновь баллотироваться в президенты. Сам действующий американский лидер назвал произошедшее «охотой на ведьм».