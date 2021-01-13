Вокруг Капитолия в спешке возводят дополнительные заборы на фоне протестов

Вокруг Капитолия в спешке возводят дополнительные ограждения. Кадры с места событий публикует телеканал «Звезда». Все это происходит на фоне готовящихся беспорядков.

К зданию Конгресса США, где проходят дебаты об импичменте действующего президента, стягиваются сторонники Дональда Трампа. Местные власти усилили меры безопасности. К Капитолию прибыла спецтехника и автомобили спецслужб, усилены наряды полиции.

Конгрессмены рассматривают статью «Подстрекательство к мятежу». Дело в том, что демократы в Палате представителей считают, что Трамп виновен в организации штурма Капитолия, который произошел 6 января, в день утверждения итогов выборов.

Сам действующий президент США призвал своих сторонников отказаться от насилия при организации и проведении новых демонстраций.