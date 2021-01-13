У Капитолия прошли протесты сторонников импичмента для Трампа: видео

В Вашингтоне возле Капитолия вновь собрались люди. Сторонники избранного президента США Джо Байдена требует вынести действующему президенту Дональду Трампу импичмент. Телеканал «Звезда» публикует кадры с Капитолийского холма.

Нацгвардия и полицейские преграждают улицы и переулки, опасаясь столкновений сторонников и противников Трампа. Все это происходит на фоне дебатов по импичменту действующему президенту, который начались в Палате представителей.

По информации Washington Post, впервые со времен Гражданской войны в Капитолии разместилась национальная гвардия. Для обеспечения безопасности во время инаугурации Джо Байдена в Вашингтон стягивают силовиков. В город могут прибыть до 20 тысяч бойцов.

Собравшиеся на Капитолийском холме люди требуют немедленного импичмента для Трампа, обвиняя его в организации штурма Капитолия. Ранее Трамп призвал своих сторонников отказаться от насилия и помочь снизить градус напряжения в стране.