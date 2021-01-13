Власти Буйнакска назвали возможную причину массового отравления детей

Просроченные продукты из подарочных наборов могли стать причиной отравления детей в дагестанском Буйнакске. Об этом сообщил глава города Исламудин Нургудаев.

Более 50 детей с симптомами отравления поступили в инфекционные отделения больниц. По информации регионального СК, который проводит доследственную проверку по данному факту, самому младшему госпитализированному ребенку 2 годика, самому старшему – 13 лет.

«Причиной отравления детей могли стать подарочные наборы с просроченными продуктами. Некоторые родители называют причиной отравления мандарины, другие – сок», - приводит РИА Новости слова главы города.

По версии следователей, причиной отравления детей могла стать загрязненная вода, которая подается в дома жителей города. По словам Исламудина Нургудаева, версия с водой из-под крана также рассматривается. Но пока не получены результаты анализов, «однозначно что-то утверждать не можем», добавил мэр.

Ранее сообщалось, что в Буйнакск направлена бригада эпидемиологов из республиканского Минздрава.