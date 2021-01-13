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Пять человек стали жертвами пожара в жилом доме в Хабаровске

Роман Захаров
22:59 13.01.2021
Возгорание произошло в многоэтажном жилом доме, расположенном на Белорусской улице.
Пять человек стали жертвами пожара в жилом доме в Хабаровске
© Фото: pixabay
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Пять человек, включая двоих детей, погибли во время пожара в многоквартирном доме в Хабаровске. Об этом пишет «Интерфакс», ссылаясь на информированный источник.

Собеседник агентства уточнил, что возгорание произошло в доме №2 по Белорусской улице. Из открытых данных следует, что по этому адресу расположен девятиэтажный жилой дом.

В настоящий момент экстренные службы устанавливают причины ЧП.

Ранее сообщалось, что в одном из жилых домов Екатеринбурга в ночь на 12 января случился пожар. В результате инцидента погибли восемь человек, включая семилетнего ребенка. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Согласно предварительной версии, возгорание случилось из-за неосторожного обращения с огнем.

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