Пять человек стали жертвами пожара в жилом доме в Хабаровске

Пять человек, включая двоих детей, погибли во время пожара в многоквартирном доме в Хабаровске. Об этом пишет «Интерфакс», ссылаясь на информированный источник.

Собеседник агентства уточнил, что возгорание произошло в доме №2 по Белорусской улице. Из открытых данных следует, что по этому адресу расположен девятиэтажный жилой дом.

В настоящий момент экстренные службы устанавливают причины ЧП.

Ранее сообщалось, что в одном из жилых домов Екатеринбурга в ночь на 12 января случился пожар. В результате инцидента погибли восемь человек, включая семилетнего ребенка. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Согласно предварительной версии, возгорание случилось из-за неосторожного обращения с огнем.