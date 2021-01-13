Опубликованы кадры новых протестов возле Капитолия

У Капитолия вновь начали массово собираться сторонники Дональда Трампа. Это связано с проходящими в настоящий момент в Конгрессе США дебатами по импичменту действующему президенту страны.

На кадрах с места событий, которые публикует «Звезда», видно, что местные власти основательно подготовились к возможным беспорядкам: здание обнесли забором, в район стянули спецтехнику и автомобили спецслужб, также на записи видны экипированные сотрудники правоохранительных органов.

На суд конгрессменов вынесена одна статья - «Подстрекательство к мятежу». Документ требует вынесения импичмента действующему главе государства и введения запрета на занимание им любых выборных должностей в будущем. Данная статья также содержит обвинительную формулировку в адрес Трампа о совершении им «особо тяжких преступлений и правонарушений».

Ранее Дональд Трамп призвал своих сторонников отказаться от насилия при организации и проведении новых демонстраций. В своем письменном обращении он попросил американцев помочь снизить градус напряжения в стране.

Напомним, 6 января сторонники главы Белого дома взяли Капитолий штурмом и удерживали его несколько часов. В результате беспорядков погибли пять человек, сотрудники ФБР завели свыше 160 дел из-за погромов и насилия. Оппоненты Трампа возложили на него ответственность за произошедшее и обвинили в подстрекательстве. Представители демократической партии приступили к процедуре импичмента.