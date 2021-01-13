Трамп обратился к своим сторонникам

Президент США Дональд Трамп призвал своих сторонников отказаться от насилия при организации и проведении новых демонстраций. В своем письменном обращении он попросил американцев помочь снизить градус напряжения в стране.

«В свете сообщений о новых демонстрациях я призываю, чтобы не было насилия, нарушения закона или какого-либо вандализма. Я этого не поддерживаю, Америка этого не поддерживает», - цитирует РИА Новости слова Трампа.

Сейчас Капитолий находится на осадном положении. Территория обнесена высоким забором, на улицах дежурят усиленные полицейские патрули, в здании находится вооруженный спецназ.

Шестого января сторонники главы Белого дома взяли Капитолий штурмом и удерживали его несколько часов. В результате беспорядков погибли пять человек, сотрудники ФБР завели свыше 160 дел из-за погромов и насилия. Оппоненты Трампа возложили на него ответственность за произошедшее и обвинили в подстрекательстве. Представители демократической партии приступили к процедуре импичмента.