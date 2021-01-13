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Селфи для афериста: в России мошенники придумали новый способ обмана граждан

Алексей Казанников
22:15 13.01.2021
Преступники используют для похищения денег фотографии людей с их паспортами, который те отправляли ранее в различные интернет-сервисы.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Массовый характер приобретает вид мошенничества с использованием фотографий паспортов россиян. Преступники крадут или покупают снимки в Сети, а дальше используют их в своих корыстных целях.

Вместо поздравлений на Новый год Римма Гусарова получила гневные сообщения во всех социальных сетях. От участников некой беспроигрышной лотереи, которым гарантировали крупный денежный приз. В качестве доказательства мошенники использовали паспорт 25-летней девушки.

«Они еще говорят, что этот розыгрыш проводят звезды, Маргенштерн там, какая-то Клава Кока. А меня представляют организатором и распределителем призов», - объяснила Гусарова «Звезде».  

Селфи с паспортом, оказавшееся у преступников, Римма сделала еще в 2017 году, чтобы подтвердить свою личность при регистрации в сервисе каршеринга. Стандартная, даже формальная, процедура.

Тот сервис каршеринга, в котором регистрировалась девушка, уже больше года, как закрыт. Его экс-директор говорит, что все с безопасностью в то время было на уровне.

«У нас именно был свой отдельный сервер, который находился именно у нас. К нему имели доступ только два человека. На момент, когда я работал: это был, соответственно, я и главный системный администратор. Никакой утечки быть не могло и все обрабатывалось в соответствии с ФЗ о персональных данных», - рассказал  бывший директор компании каршеринга Валерий Хайтович

В МВД говорят, что вычислить таких мошенников практически невозможно. Ни мобильные телефоны, ни интернет-аккаунты «благотворительных» аукционов не помогут. Злодеи меняют сим-карты, IP-адреса и геолокацию.

«Тот, кто ворует данные пользователей, тот, кто их собирает, очищает от мусора и готовит к продаже. Тот, кто их продает и тот, кто имеет готовые сценарии для реализации этих персональных данных в массовом количестве, это могут быть всегда разные люди. У всех своя роль в этом процессе. Криминальный бизнес очень хорошо иерархически выстроен», - уверен  директор по развитию  направления «Кибербезопасность населения» Олег Седов.

Но при этом в современном мире нельзя просто взять и не предоставить свои личные данные и фото с паспортом. Их требуют практически на каждом шагу. Конечно, не только каршеринг: банки, кредитные организации, туристические фирмы, социальные сети. Даже популярные у молодежи системы нагревания табака, и те просят сэлфи - для «улучшения контроля качества».

Для злоумышленников нет ничего святого. Играют на самом сокровенном - чувствах. На днях даже похитили данные Героя России Дамира Юсупова - пилота, который посадил самолет на кукурузное поле и спас жизни больше 200 человек. Его паспортом воспользовались, чтобы объявить фейковый сбор средств. Интернет-разводилы вытянули сотни тысяч рублей из кошельков сердобольных россиян.

Разбирательств в полиции или решений Фемиды лучше не дожидаться. «Семь раз отмерь, один отрежь» - лучше правило, как не попасться на уловки мошенников. Необходимо хорошо подумать, прежде чем отправить кому-то свои деньги или фотографию с паспортом.

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