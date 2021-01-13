Лидер республиканцев отказался собирать сенат для импичмента Трампу

План политических противников президента США Дональда Трампа отстранить его от должности до истечения полномочий сорвался. Лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл отказался созывать верхнюю палату конгресса для рассмотрения вопроса импичмента главе Белого дома.

Сенат должен выйти с каникул 19 января, всего за день до инаугурации избранного президента Джо Байдена, пишет издание Washington Post. Как сообщают обозреватели газеты со ссылкой на представителя лидера республиканской партии, он отказался созывать верхнюю палату в пятницу и вообще до 19 января.

Демократы сдаваться не намерены и рассчитывают объявить Трампу импичмент уже в среду, однако последнее слово останется за сенатом, который должен будет организовать и провести судебный процесс и вынести решение.

За всю историю всего трем президентам США объявляли импичмент - Эндрю Джонсона и Билла Клинтона сенат оправдал. Лишь Ричард Никсон добровольно подал в отставку, не дожидаясь финального решения. Обстановка в Вашингтоне накалена до предела: Минобороны США готовится к самым худшим сценариям в день инаугурации: от снайперских атак на первых лиц до запуска самолетов-камикадзе.