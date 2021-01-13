Названы лекарства, от которых лучше отказаться во время коронавируса
От некоторых лекарств во время болезни коронавирусом стоит отказаться. Об этом сообщил доктор медицинских наук из американской детской больницы Цинциннати Джошуа Шаффцин.
В первую очередь, по его словам, не следует принимать препараты против диареи, которые содержат лоперамид. Врач сообщил, что они замедляют работу кишечника и мешают очищению организма от бактерий, передают РИА Новости.
Также специалист рекомендовал болеющим COVID-19 не использовать ингаляторы, если не выявлена астма. Врач сообщил, что устройства могут нанести вред сердцу, поскольку любой препарат с фенилафрином, входящим в состав большинства назальных спреев, опасен при кардиологических заболеваниях.
Врач призвал инфицированных коронавирусом пить больше воды и не препятствовать естественному процессу организма.