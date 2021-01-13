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Названы лекарства, от которых лучше отказаться во время коронавируса

Иван Линдеманн
05:42 13.01.2021
Врач призвал инфицированных пить больше воды и не препятствовать естественному процессу организма.
Названы лекарства, от которых лучше отказаться во время коронавируса
© Фото: pixabay
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От некоторых лекарств во время болезни коронавирусом стоит отказаться. Об этом сообщил доктор медицинских наук из американской детской больницы Цинциннати Джошуа Шаффцин.

В первую очередь, по его словам, не следует принимать препараты против диареи, которые содержат лоперамид. Врач сообщил, что они замедляют работу кишечника и мешают очищению организма от бактерий, передают РИА Новости.

Также специалист рекомендовал болеющим COVID-19 не использовать ингаляторы, если не выявлена астма. Врач сообщил, что устройства могут нанести вред сердцу, поскольку любой препарат с фенилафрином, входящим в состав большинства назальных спреев, опасен при кардиологических заболеваниях.

Врач призвал инфицированных коронавирусом пить больше воды и не препятствовать естественному процессу организма.

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