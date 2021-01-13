Минздрав Венесуэлы зарегистрировал российскую вакцину «Спутник V»

Минздрав Венесуэлы объявил о регистрации российской вакцины от новой коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом сообщается на официальной странице вакцины в Twitter.

«Министерство Здравоохранения Боливарианской Республики Венесуэла регистрирует вакцину "Спутник V" в соответствии с процедурой разрешения на чрезвычайное использование», - говорится в сообщении.

Ранее в рамках аналогичной процедуры вакцина была зарегистрирована в Боливии, Сербии, Аргентине, Палестине и Алжире. Поставками лекарственного препарата в эти страны займутся международные партнеры Российского фонда прямых инвестиций в Индии, Южной Корее и Китае.

Ранее о начале производства вакцины «Спутник V» заявили власти Бразилии. В России массовая вакцинация населения стартует на следующей неделе. Об этом сегодня распорядился президент Владимир Путин. Он призвал подготовить всю необходимую инфраструктуру и наладить рабочий процесс. Кроме того, глава государства заявил о необходимости купировать все возможные риски, связанные с дальнейшим распространением инфекции и появлением новых штаммов вируса.

По оценке российского лидера, ситуация в стране несколько стабилизировалась, а количество новых заболевших снизилось. Однако успокаиваться нельзя, подчеркнул Путин, так как в мире победить болезнь не получается.