В стране и мире Руководство Пентагона осудило штурм Капитолия Иван Линдеманн Отмечается, что объединенный комитет начальников штабов подтвердил, что руководство армией перейдет к избранному президенту США Джо Байдену. © Фото: Lev Radin, Keystone Press Agency, Globallookpress Читайте нас на: Объединенный комитет начальников штабов выпустил заявление, касающееся штурма Капитолия. Руководство Пентагона осудило произошедшее. «Мы поддерживаем и защищаем конституцию. Любые действия по срыву конституционного процесса противоречат не только нашим традициям, ценностям и присяге. Это противозаконно», - цитирует Washington Post заявление комитета. Отмечается, что объединенный комитет начальников штабов подтвердил, что руководство армией перейдет к избранному президенту США Джо Байдену. Ранее в ФБР сообщили, что по факту случившегося в здании Конгресса возбуждено более 160 дел. Штурм Капитолия произошел 6 января, в день утверждения итогов выборов в США. Его организовали сторонники Дональда Трампа. Демократы обвинили действующего главу Белого дома в подстрекательстве. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика