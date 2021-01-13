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В Бразилии началась вакцинация от COVID-19 препаратом «Спутник V»

Ян Брацкий
20:35 13.01.2021
В первом квартале 2021 года РФПИ поставит в Бразилию 10 миллионов доз российской вакцины.
В Бразилии началась вакцинация от COVID-19 препаратом «Спутник V»
© Фото: Patricio Murphy globallookpress
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В Бразилии стартовала масштабная вакцинация населения от коронавирусной инфекции российским лекарством «Спутник V». Соответствующая информация опубликована на странице разработчика вакцины в Twitter.

«Российский фонд прямых инвестиций и Uniao Quimica начинают вакцинацию населения Бразилии с помощью "Спутник V". Первые 20 бразильцев, работающих в посольстве в России, уже проходят вакцинацию», - сообщают «Известия» со ссылкой на разработчика вакцины.

Между тем, Российский фонд прямых инвестиций и бразильская фармацевтическая компания Uniao Quimica договорились о поставках в Бразилию 10 миллионов доз вакцины уже в январе. Всего в этом году в страну будет поставлено 150 миллионов доз необходимого лекарства.

«РФПИ поставит в Бразилию 10 миллионов доз вакцины "Спутник V" в первом квартале 2021 года. Первые поставки начнутся уже в январе», - говорится в сообщении.

Uniao Quimica уже начала самостоятельное производство вакцины «Спутник V», используя при этом все необходимые материалы и документацию разработчика. Масштабное производство российской вакцины начнется в Бразилии 15 января.

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