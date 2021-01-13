Загрязненная вода и прокурорская проверка: что известно о массовом отравлении детей в Буйнакске

После массового отравления в Буйнакске в больницах еще остаются 34 ребенка. Самому маленькому из них два года. У несовершеннолетних высокая температура, но, по словам врачей, тяжелых случаев нет.

Пациенты с болями в животе, слабостью и даже судорогами стали поступать в городские клиники накануне вечером. К утру число отравившихся превысило 70 человек, среди которых 61 были детьми. Следственные органы назвали предварительной причиной ЧП загрязненную питьевую воду.

То, что с ее ребенком что-то не так, Рукижат Бойсонгурова заметила накануне, когда девочка перестала есть, стала вялой и необщительной. Позже начались судороги и родители немедленно вызывала в скорую.

Почему ребенку стало плохо, пока не знает ни мама, ни сама Сакинат. Сейчас девочка почти все время спит. Известен только диагноз - пищевое отравление. С таким же лежит и самый младший пациент больницы. Полуторагодовалый мальчик не может перестать плакать, поскольку колики в животе не проходят.

В детской больнице Буйнакска в инфекционном блоке на 40 коек развернуто еще 65 дополнительных. Это на тот случай, если ситуация будет ухудшаться в течение ближайших двух дней.

Теперь у Следственного комитета нет сомнений, что речь идет об услугах, не отвечающих требованиям безопасности. Свою проверку по данному факту начинают и в республиканской прокуратуре.

«Специалистами Роспотребнадзора отобраны образцы воды, а так же продукты питания, употреблявшиеся пострадавшими. По результатам проверочных мероприятий будут приняты меры прокурорского реагирования», - рассказал первый заместитель прокурора Республики Дагестан Руслан Ляпин.

Есть реакция и от министерства образования региона. С завтрашнего дня специалисты начнут в дошкольных учреждениях проверки системы подачи бытовой и питьевой воды. Также в школах будет организован подвоз бутилированной воды.

Очаг массового отравления ищут на территории Буйнакска и в его окрестностях. За ситуацией следит оперативный штаб. Комиссия сообщает, что виновных однозначно привлекут к ответственности. Но приоритетным остается лечение маленьких пациентов, чтобы их можно было выписать из больницы полностью здоровыми и как можно скорее.