Опубликованы кадры с места смерти актера Дмитрия Гусева
Актер успел отъехать от съемочной площадки около ста метров, после чего умер за рулем собственного автомобиля.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Опубликовано видео с места гибели российского актера театра и кино Дмитрия Гусева. Мужчина умер за рулем собственного автомобиля недалеко от площадки, где он был занят на съемках очередного проекта. По предварительным данным, у него остановилось сердце. Точную причину трагедии эксперты назовут после вскрытия.
Ранее оператор, который последним снимал Гусева рассказал «Звезде» о самочувствии актера. С его слов, он был весел и в хорошем настроении, на боли в груди и самочувствие не жаловался.
После съемок он попрощался, сел за руль и отъехав 100 метров остановился. Для коллег Дмитрия Гусева по съемкам и театральной сцене его гибель стала настоящим шоком.