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Опубликованы кадры с места смерти актера Дмитрия Гусева

Ян Брацкий
19:55 13.01.2021
Актер успел отъехать от съемочной площадки около ста метров, после чего умер за рулем собственного автомобиля.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Опубликовано видео с места гибели российского актера театра и кино Дмитрия Гусева. Мужчина умер за рулем собственного автомобиля недалеко от площадки, где он был занят на съемках очередного проекта. По предварительным данным, у него остановилось сердце. Точную причину трагедии эксперты назовут после вскрытия.

Ранее оператор, который последним снимал Гусева рассказал «Звезде» о самочувствии актера. С его слов, он был весел и в хорошем настроении, на боли в груди и самочувствие не жаловался.

После съемок он попрощался, сел за руль и отъехав 100 метров остановился. Для коллег Дмитрия Гусева по съемкам и театральной сцене его гибель стала настоящим шоком.

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