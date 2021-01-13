Опубликованы кадры с места смерти актера Дмитрия Гусева

Опубликовано видео с места гибели российского актера театра и кино Дмитрия Гусева. Мужчина умер за рулем собственного автомобиля недалеко от площадки, где он был занят на съемках очередного проекта. По предварительным данным, у него остановилось сердце. Точную причину трагедии эксперты назовут после вскрытия.

Ранее оператор, который последним снимал Гусева рассказал «Звезде» о самочувствии актера. С его слов, он был весел и в хорошем настроении, на боли в груди и самочувствие не жаловался.

После съемок он попрощался, сел за руль и отъехав 100 метров остановился. Для коллег Дмитрия Гусева по съемкам и театральной сцене его гибель стала настоящим шоком.