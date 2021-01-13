Медицина не для всех: на Западе разразился скандал из-за приоритетной вакцинации состоятельных граждан

Вакцина от коронавируса в ряде стран, похоже, становится привилегией для избранных. В обход простых граждан, путем крайне не красивых махинаций прививку за очень большие деньги получают вип-персоны.

Громкие скандалы разразились в Литве, Польше, США. Но дальше всех, по утверждению местных СМИ, пошли на Украине, где вакцинация населения, кстати, все никак не может начаться.

Партия американской вакцины Pfizer, которую так ждут граждане Украины, по данным украинских СМИ, прибыла в Киев из Израиля накануне Нового года. Однако официальных заявлений о скорых прививках населения не последовало. Зато извещения об этом тут же разлетелись звездам шоу-бизнеса, топ-менеджерам и чиновникам. Это нисколько не удивительно, ведь вакцина, как сообщают журналисты, прибыла в страну тайно и не для простых смертных.

Скандал разразился после интервью известного украинского бизнесмена Михаила Бродского.

«Это должно быть расследовано. Эта контрабанда, несправедливость социальная. У государства купить эту вакцину денег нет. А завезти в черную для элиты и для власти есть возможность?», - сказал Бродский.

По информации украинских СМИ, тайная прививка для элиты в киевской клинике стоит около трех тысяч евро. Организатором доставки препарата называют некоего Романа Гольдмана - владельца одного из медицинских центров в Тель-Авиве. Судя по фотографиям на его странице в соцсетях, он хорошо знает президента Владимира Зеленского. Украинский лидер, к слову, уже поручил СБУ разобраться с контрабандной партией вакцины, как ее сейчас официально называют в Киеве. Но в подобную риторику общественность уже не верит.

«Хочу украинцев предостеречь, чтобы они не думали, что это подпольный контрабюанд6ный канал который позволил ввезти на территорию Украины импортную вакцину. Нет, на самом деле все просто - это заранее сформированная позиция власти, СБУ», - высказал свою точку зрения заместитель начальника ГУМВД Украины в Донецкой области Илья Кива.

Официальный Киев заявил о скором ввозе восьми миллионов доз от COVID-19 производства Pfizer. «Звезда» обратилась в саму компанию, где эту информацию опровергли. Американские фармацевты заявили, что пока не планируют поставки вакцины на Украину ни для государственных нужд, ни для частного сектора.

Неудивительно, что попытка украинского истеблишмента протащить исключительно для себя через черный вход спасательную капсулу Pfizer выглядит особо циничной на фоне ужесточающихся карантинных мер, острой нехватки медикаментов и больничных коек. Россия согласна оказать помощь Украине в производстве отечественной вакцины «Спутник V» в Харькове, которая бы стала спасительным кругом для населения. Однако глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что наш препарат это якобы гибридное оружие.

Скандалы с очередями на вакцинацию захлестнули Европу. За прививки, которые делались без очереди польским знаменитостям, включая бывшего премьер-министра, Варшавскому мединституту грозит штраф в 100 тысяч евро.

«В Польше возмущены, тем что представители польского шоу бизнеса в основном артисты, звезды польского кино практически получили возможность вакцинироваться без очереди», - рассказал польский политик, депутат Сейма пятого созыва Матеуш Пискорски.

Скандал с очередью на вакцинацию и в соседней Литве. Там, в западном Шилале, вместе с медперсоналом привился глава коммерческой скорой помощи и заодно вся его семья.

«Сделали ему укол. Всей его семье. И вообще об этом случае никто бы не узнал, но его как то опознали люди в толпе. И написали, что никогда не видели такого сотрудника у нас, кто это такой давайте разберемся», - поделился руководитель редакции Sputnik Литва Марат Касем.

Причем это еще безобидный факт. Например, в США известны случаи, когда вакцину от COVID-19 получали люди весьма далекие от медицины, но с приличным состоянием или хорошими связями.

Между тем, в России уже со следующей недели нашей отечественной вакциной «Спутник V» сможет привиться каждый желающий вне зависимости от размера кошелька и социального статуса.