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Спираль импичмента: чем для Трампа может обернуться досрочный уход из Белого дома

Антон Альхимович
Россина Бодрова
19:01 13.01.2021
Сегодня сенаторы рассматривают многостраничный доклад, на страницах которого перечислены доказательства вины Дональда Трампа и основания для импичмента.
Спираль импичмента: чем для Трампа может обернуться досрочный уход из Белого дома
© Фото: Samuel Corum, globallookpress
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На Капитолийском холме проходит заседание по импичменту президента США Дональда Трампа. После беспорядков у здания конгресса палата представителей обвинила действующего главу государства в подстрекательстве к мятежу. Досрочно отстранить главу Белого дома от власти по недееспособности не удалось, и сейчас вторая попытка - законодатели заслушивают доклад демократов с доказательствами его вины.

Главный обвинитель - демократ Джейми Раскин, бывший профессор конституционного права. Накануне демократы дали Белому дому, а именно вице-президенту Майку Пенсу, 24 часа на то, чтобы решить, будет ли он применять 25-ю поправку к Конституции или нет. Пенс отказался и сказал, что эта величайшая в истории «охота на ведьм», повторив тем самым заявление самого Трампа, которое тот сделал накануне.

В итоге демократы запустили новый план. Накануне был представлен доклад на 50 страницах, где собраны якобы доказательства вины Трампа, но объективных фактов в нем нет. Атмосфера в Вашингтоне спокойная, Капитолийский холм готовят к инаугурации Байдена. Мероприятие состоится независимо от итогов голосования по Трампу.

Тем временем 160 дел по штурму Капитолия уже на контроле в ФБР. Появилась версия, мол, сценарий отрабатывался на малой сцене - в конгрессе штата Орегон, где 21 декабря сторонники действующего президента попали внутрь здания, а впустил их якобы республиканец Майк Неарман.

«После того, как мы обратились за информацией, видео и изображениями, мы получили более 100 тысяч цифровых носителей, что просто фантастика», - сказал замдиректора ФБР Стивен Д'Антуоно.

Не только фантастика, но мистика окутывает дело - череда смертей, которыми уже занимается ФБР. Не стало мужчины, который сидел в кресле Нэнси Пелоси и сотрудника службы безопасности Капитолия. Официальная версия - суицид. Разъединяются и сами Соединенные Штаты: граничащий с Мексикой Техас намерен отделиться от США. По словам конгрессмена Кайла Бидерманна, это станет спасением от захвативших власть демократов.

«Как вы знаете, мы закончили строительство стены. Они могут захотеть расширить ее. У нас идет расширение. Оно было чрезвычайно успешным, далеко за пределами того, что кто-либо думал», - напомнил Трамп.

Стена с Мексикой, как и другие амбиции 45-го президента, привели к стене между Трампом и обществом. Но вот что удивительно - Twitter, который первым заблокировал Трампа, сегодня возмущается тем, что сервис заблокировали в Уганде. Назвали это «нарушением прав человека».

Спираль импичмента уже запущена, и процесс достаточно простой: юристы формулируют статьи обвинения и предъявляют палате представителей. Если одна из них набирает большинство голосов - то дело направляют в сенат. Здесь начинается самое интересное: импровизированный суд. В роли прокурора - палата представителей, сенаторы - присяжные, а президенту даже полагается адвокат.

«Что касается импичмента, то это действительно продолжение величайшей "охоты на ведьм" в истории политики. Это просто смешно. Это совершенно нелепо», - недоумевает глава Белого дома.

За всю историю всего трем президентам объявляли импичмент - Эндрю Джонсона и Билла Клинтона сенат оправдал. Лишь Ричард Никсон добровольно подал в отставку, не дожидаясь финального решения. Обстановка в Вашингтоне накалена до предела: Минобороны США готовится к самым худшим сценариям в день инаугурации: от снайперских атак на первых лиц до запуска самолетов-камикадзе. Впрочем, Капитолийский холм и так уже за колючей проволокой.

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