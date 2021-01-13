Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

СМИ: датская компания покинула «Северный поток - 2»

Роман Захаров
18:48 13.01.2021
По информации журналистов, в компании Rambоll приняли решение отказаться от участия в проекте из-за угрозы санкций.
СМИ: датская компания покинула «Северный поток - 2»
© Фото: Stefan Sauer, dpa, Globallookpress
Читайте нас на:

Датская инжиниринговая компания Ramboll решила отказаться от участия в завершении строительства газопровода «Северный поток - 2» из-за угрозы санкций со стороны США. Об этом пишет газета Politiken, ссылаясь на осведомленные источники.

«Компания Rambоll стала жертвой конфликта из-за дорогостоящего газопровода "Северный поток - 2", идущего из России в Германию, стоимостью более 70 миллиардов датских крон», - сказано в материале издания.

Стоит отметить, что пока официально эту информацию в компании не подтвердили.

Реализуемый Nord Stream 2 AG проект «Северный поток - 2» предполагает прокладку двух нитей газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он также пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании.

Из-за принятого в конце 2019 года оборонного бюджета Соединенных Штатов, предусматривающего в том числе введение ограничений в отношении компаний, которые участвуют в проекте «Северный поток - 2», строительство было временно приостановлено. В декабре 2020 года Nord Stream 2 AG удалось возобновить укладку труб в исключительной экономической зоне ФРГ. Возведение последнего недостроенного отрезка в водах Дании, как ожидается, начнется 15 января.

Между тем 1 января сенат США проголосовал за оборонный бюджет на 2021 финансовый год, который предусматривает расширение ограничительных мер против «Северного потока - 2». Санкции будут распространяться в том числе на организации, предоставившие услуги для тестирования, инспекции или сертификации проекта.

В декабре прошлого года глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст заявил, что российский газопровод «Северный поток - 2» будет достроен, невзирая на возможные санкции со стороны США. Он добавил, что если Соединенные Штаты «останутся при своем», то Европе нужно будет защищаться от американской санкционной политики. При этом Эрнст подчеркнул, что у европейской стороны есть множество возможностей ответить США.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
18:29 В стране и мире
Стали известны подробности смерти актера Дмитрия Гусева
17:20 В стране и мире
В США начались дебаты по импичменту Трампу
16:10 В стране и мире
Роспотребнадзор назвал причину массового отравления в Буйнакске
15:21 Армия
Видео
Шойгу наградил журналистов, освещающих деятельность ВС РФ
15:19 В стране и мире
Видео
Путин информировал Эрдогана об итогах встречи лидеров РФ, Азербайджана и Армении
Популярное
Популярное
«Футуристический робот»: немецкое СМИ высоко оценило российскую БМПТ «Терминатор»
Видео
Попытка украинца прорваться в Крым на внедорожнике попала на видео
Астрономы обнаружили новую суперземлю в два раза старше нашей планеты
Видео
Ребенок и три женщины чуть не разбились в падающем лифте в новостройке в Красноярске
Видео
Брюса Уиллиса выставили из аптеки из-за отсутствия маски
Видео
Скелет таинственного существа нашли в отдаленном регионе Антарктиды
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.