СМИ: датская компания покинула «Северный поток - 2»

Датская инжиниринговая компания Ramboll решила отказаться от участия в завершении строительства газопровода «Северный поток - 2» из-за угрозы санкций со стороны США. Об этом пишет газета Politiken, ссылаясь на осведомленные источники.

«Компания Rambоll стала жертвой конфликта из-за дорогостоящего газопровода "Северный поток - 2", идущего из России в Германию, стоимостью более 70 миллиардов датских крон», - сказано в материале издания.

Стоит отметить, что пока официально эту информацию в компании не подтвердили.

Реализуемый Nord Stream 2 AG проект «Северный поток - 2» предполагает прокладку двух нитей газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он также пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании.

Из-за принятого в конце 2019 года оборонного бюджета Соединенных Штатов, предусматривающего в том числе введение ограничений в отношении компаний, которые участвуют в проекте «Северный поток - 2», строительство было временно приостановлено. В декабре 2020 года Nord Stream 2 AG удалось возобновить укладку труб в исключительной экономической зоне ФРГ. Возведение последнего недостроенного отрезка в водах Дании, как ожидается, начнется 15 января.

Между тем 1 января сенат США проголосовал за оборонный бюджет на 2021 финансовый год, который предусматривает расширение ограничительных мер против «Северного потока - 2». Санкции будут распространяться в том числе на организации, предоставившие услуги для тестирования, инспекции или сертификации проекта.

В декабре прошлого года глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст заявил, что российский газопровод «Северный поток - 2» будет достроен, невзирая на возможные санкции со стороны США. Он добавил, что если Соединенные Штаты «останутся при своем», то Европе нужно будет защищаться от американской санкционной политики. При этом Эрнст подчеркнул, что у европейской стороны есть множество возможностей ответить США.