Варламова и других задержанных в Южном Судане россиян отпустили на свободу

Блогера Илью Варламова, а также других задержанных в Южном Судане россиян отпустили на свободу. Об этом сообщила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«В результате предпринятых усилий задержанные россияне отпущены на свободу. В настоящее время решаются вопросы, связанные с их выездом из Южного Судана», - заявила она.

Напомним, ранее сообщалось о том, что российского блогера Илью Варламова и еще четверых россиян военные задержали в Южном Судане в аэропорту города Капоэта.