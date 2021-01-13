Стали известны подробности смерти актера Дмитрия Гусева

Российский актер Дмитрий Гусев разбился на собственном автомобиле после съемок в Москве. Об этом каналу «360» сообщила его агент Мария. Тело актера обнаружили сегодня. Агент уточнила, что перед смертью Гусев был занят съемками в новом проекте «Скорая».

«Есть предположение, что остановилось сердце. Это кошмар. Все было совершенно нормально, проблем с сердцем не было», - сказала агент актера.

С 2001 года Гусев служил в Московском театре на Юго-Западе. Там «Звезде» рассказали, что находятся в шоке от трагической новости.

«Мы ошарашены этой новостью. Нет слов и мороз по коже. Никто из нас не понимает, что случилось. Театр только что узнал. Нам позвонили и сказали, что с Димой такое произошло», - заявили в пресс-службе театра.

Дмитрию Гусеву было 44 года, за свою актерскую карьеру он снялся почти в 150 фильмах и сериалах. Зрителям он известен по ролям в проектах «Глухарь», «Скорая помощь», «Последний рубеж», «Метод» и «Склифосовский».