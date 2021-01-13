СМИ: найден мертвым актер Дмитрий Гусев

Российский актер Дмитрий Гусев найден мертвым в собственной машине в районе одной из съемочных площадок в Москве. Точная причина смерти пока неизвестна, по непроверенным данным, у него остановилось сердце. Более точную причину гибели мужчины назовут эксперты после вскрытия.

Российскому кинозрителю Гусев известен по ролям в остросюжетных сериалах «Метод», «Глухарь» и «Склифосовский». На его счету немало сценических работ. С 2001 года актер служил в Московском театре на Юго-Западе.