Ученые рассказали, каким будет коронавирус через 10 лет

Американские ученые спрогнозировали развитие COVID-19 на ближайшие десять лет. За основу исследования вирусологи взяли анализ данных по четырем известным коронавирусам человека. Эксперты уверены, что в ближайшие годы коронавирусная инфекция перейдет в разряд эндемической, а иммунитет от перенесенного заболевания станет пожизненным.

Ученые отметили, что первичное заболевание коронавирусом будет фиксироваться в возрасте от трех до пяти лет и протекать с симптомами легкой простуды. Защищать детский организм будут сформировавшиеся ранее антитела. Массовая вакцинация при этом будет не нужна, уверены исследователи, научную статью которых публикует журнал Science.

Но сейчас ставить прививки от COVID-19 просто необходимо, считают они. Это позволит сформировать массовый иммунитет и ослабить болезнь. При этом отменять вакцинацию надо будет постепенно, тщательно оценивая каждый этап прививочной кампании и его итоги.

По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано более 3,4 миллиона инфицированных коронавирусом, свыше 63 тысяч погибли от последствий инфекции. Ранее президент Владимир Путин распорядился начать со следующей недели массовую вакцинацию населения и проработать все возможные риски дальнейшего распространения болезни, включая появление новых штаммов.