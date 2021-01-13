Ученые решили дилемму Дарвина о происхождении видов на Земле

Ученым удалось обнаружить доказательства связи видов, которые эволюционировали во время кембрийского события и существовали до него. Над вопросом о происхождении ранних видов когда-то задумывался английский ученый, натуралист и путешественник Чарлз Дарвин. В научный мир загадка попала под названием дилемма Дарвина, говорится в публикации на сайте Эдинбургского университета.

Суть проблемы заключалась в том, что во время кембрийского периода, который начался 541 млн лет назад и просуществовал примерно 56 млн лет, разнообразие жизни на нашей планете увеличивалось стремительными темпами. Однако что дало начало появлению и развитию животных, было неясно.

Ответить на этот вопрос могут помочь отлично сохранившиеся окаменелости крошечных древних существ, возраст которых составляет около 547 млн лет. Речь идет о виде под названием Namacalathus.

Сравнив мягкие ткани древнейшего существа с тканями животных, которые эволюционировали позже, ученые из Эдинбургского университета установили, что Namacalathus был одним из первых предков видов, появившихся во время кембрийского взрыва, включая доисторических червей и моллюсков. Авторы работы уверены, что они нашли то самое недостающее звено эволюции, которое подтверждает теорию Дарвина о происхождении видов на Земле.