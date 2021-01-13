В США начались дебаты по импичменту Трампу

Палата представителей США приступила к рассмотрению вопроса об импичменте президенту страны Дональду Трампу. На суд конгрессменов вынесена одна статья - «Подстрекательство к мятежу». Документ требует вынесения импичмента действующему главе государства и введения запрета на занимание им любых выборных должностей в будущем.

Данная статья также содержит обвинительную формулировку в адрес Трампа о совершении им «особо тяжких преступлений и правонарушений».

По резолюции могут проголосовать уже сегодня, и, как ожидается, подконтрольная демократам палата документ примет. После этого дело будет рассматривать американский сенат, однако его представители выйдут с каникул лишь 19 января - за день до инаугурации избранного президента Соединенных Штатов Джо Байдена, в связи с чем полноценный процесс до истечения полномочий Дональда Трампа провести не удастся.

Ранее демократы в палате представителей приняли резолюцию по другой предусмотренной законом процедуре отстранения главы государства от должности с призывом к вице-президенту Майку Пенсу применить 25-ю поправку к Конституции, предусматривающую, что Пенс при поддержке более 50% кабинета министров может выступить с предложением передать ему президентские полномочия в связи с неспособностью действующего лидера выполнять свои должностные обязанности. Однако Пенс отказался от этого.

Напомним, в начале января в Вашингтоне прошли протестные акции, активными участниками которых стали сторонники Трампа, недовольные итогами прошедших президентских выборов в стране. Митингующие проникли в здание Капитолия, а полиция открыла огонь на поражение, в результате чего погибли пять человек.