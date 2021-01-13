В снегах Антарктиды «заметили» самую древнюю пирамиду на Земле

Теоретики существования древних инопланетян считают, что по всему миру скрыты секретные пирамиды, которые были построены пришельцами или представителями неизвестных до сих пор цивилизаций.

Среди возможных мест нахождения подобных пирамид называют и Антарктиду. Разговоры о ледяном континенте с прячущимися там пирамидами стали звучать все чаще после того, как несколько лет назад сервис Google Earth сделал снимки гор пирамидальной формы в регионе.

Автор теории заговора Дэвид Чайлдресс, в свою очередь, уверен, что в снегах Антарктиды находятся самые древние пирамиды на Земле. В качестве района потенциального нахождения этого объекта он называет горный хребет Шеклтон, передает газета Express. В очертаниях горы с четырьмя крутыми склонами вблизи этой горной системы теоретики заговора усмотрели схожесть с Великой Пирамидой в Гизе.

Как предполагает Чайлдресс, гигантская пирамида из Шеклтона является самой старой из существующих на планете. Более того, по его мнению, пирамида может являться прототипом всех остальных подобных сооружений, построенных на Земле.

Размышляя о существовании пирамид в Антарктиде, конспирологи выдвигают теории, что эти объекты возвели представители неизвестной ранее древней цивилизации, процветавшей приблизительно 100-120 миллионов лет назад. Тогда континент находился ближе к экватору и не был погребен под снежным покровом.

Вместе с тем ученые напоминают сторонникам теорий заговора, что горы пирамидальной формы не являются редкостью и их существование объясняется естественным процессом эрозии.