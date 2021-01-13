В стране и мире В Шереметьеве к посадке готовится самолет со сработавшим датчиком отказа тормозов Роман Захаров Об экстренном приземлении предупреждены все аварийные службы аэропорта. © Фото: Klaus Hausmann, Pixabay Читайте нас на: Летевший рейсом Владивосток-Москва самолет приготовился к аварийной посадке в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает ТАСС. По данным агентства, командир воздушного судна доложил на землю, что у лайнера сработал датчик отказа тормозов. Об экстренном приземлении предупреждены все аварийные службы аэропорта. Причина неполадки пока неизвестна. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика