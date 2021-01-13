В Шереметьеве к посадке готовится самолет со сработавшим датчиком отказа тормозов
Об экстренном приземлении предупреждены все аварийные службы аэропорта.
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Летевший рейсом Владивосток-Москва самолет приготовился к аварийной посадке в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, командир воздушного судна доложил на землю, что у лайнера сработал датчик отказа тормозов. Об экстренном приземлении предупреждены все аварийные службы аэропорта.
Причина неполадки пока неизвестна.