Метель и морозы: синоптик рассказала, какие погодные испытания ждут москвичей на текущей неделе

В Москву и Московскую область в предстоящие выходные придут сильные морозы. Об этом в беседе со «Звездой» рассказала ведущий специалист центра погоды ФОБОС Елена Волосюк. При этом специалист добавила, что перед похолоданием в конце недели погода приготовила для жителей региона еще одно испытание.

«Морозы (на предстоящих выходных. - Прим. ред.), к сожалению, будут усиливаться. Но, прежде чем морозы усилятся, нам предстоит пережить завтрашнее ненастье. Старый Новый год придет к нам со снегопадами, метелями, заносами на дорогах. Несмотря на то что это ухудшение погоды будет связано с выходом южного циклона, тепла ждать не стоит. На юг нашей страны циклон забросил очень теплые воздушные массы. В Туапсе и Сочи обновились рекорды максимальной температуры, там столбики термометров поднимаются выше отметки +20. В Москве таких температур ждать не стоит, а вот метели и снегопады будут обеспечены. Предстоящей ночью будет где-то 15 градусов мороза, а завтра днем будет минус 12-14», - объяснила она.

В четверг вечером, по словам метеоролога, снегопады начнут ослабевать, и уже в пятницу, несмотря на то что время от времени будет сыпать небольшой снег, значительного выпадения осадков происходить не будет.

«А вот температуры начнут снижаться, так как в тыловой части циклона с севера будет поступать холодный арктический воздух... К выходным эта воздушная масса получит условия для выхолаживания, и в ночные часы будет неизбежно понижение температуры до минус 20, а местами до минус 25 градусов, на востоке Московской области может быть даже ниже. Днем температура будет не выше отметок минус 14-20. Такой режим на 8-9 градусов ниже средних многолетних значений. Но на следующей неделе морозы ослабнут, и крещенские купания можно будет провести при более комфортных температурах. В ночь на 19 января мы рассчитываем на минус 12-17 градусов», - заключила Елена Волосюк.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, людям с какими заболеваниями стоит воздержаться от выхода на улицу в сильно морозную погоду.