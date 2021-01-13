Огромный ярко-белый шар падающего метеорита в США попал на камеру наблюдения

В американском штате Вирджинии заметили метеорит. Инцидент произошел в понедельник, 11 января, в округе Бедфорд. Огненный шаг, осветивший ночное небо, попал на камеру видеонаблюдения. Как передает Express, падение космического камня сопровождалось грохотом.

Записью инцидента с Американским метеорным обществом поделились хозяева дома, в котором распрыгалась камера. На кардах запечатлена яркая вспышка света. Подобные метеоры, яркостью более −4m и имеющие заметные угловые размеры, называются болидами.

Как рассказал один из свидетелей происшествия, у ярко-белого шара можно было разглядеть оранжевый хвост.

По оценкам ученых, в сутки на Землю падает порядка 5-6 тонн метеоритов, или 2 тысячи тонн в год. Большинство из них остается незамеченными из-за маленьких размеров. Однако космические камни размером более одного миллиметра способны производить яркую вспышку, сгорая в атмосфере нашей планеты.

Во вторник, 12 января, над Камчаткой пролетел метеорит. По оценкам специалистов, энергия взрыва находилась в пределах 1-5 килотонн в тротиловом эквиваленте.