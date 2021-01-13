Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Огромный ярко-белый шар падающего метеорита в США попал на камеру наблюдения

Светлана Иванова
16:03 13.01.2021
Болид ярко-белого цвета с оранжевым хвостом осветил ночное небо американской Вирджинии.
© Видео: Capen Family - John, Cindy & Lexi, American Meteor Society, YouTube © Фото: Capen Family - John, Cindy & Lexi, American Meteor Society, YouTube
Читайте нас на:

В американском штате Вирджинии заметили метеорит. Инцидент произошел в понедельник, 11 января, в округе Бедфорд. Огненный шаг, осветивший ночное небо, попал на камеру видеонаблюдения. Как передает Express, падение космического камня сопровождалось грохотом.

Записью инцидента с Американским метеорным обществом поделились хозяева дома, в котором распрыгалась камера. На кардах запечатлена яркая вспышка света. Подобные метеоры, яркостью более −4m и имеющие заметные угловые размеры, называются болидами.

Как рассказал один из свидетелей происшествия, у ярко-белого шара можно было разглядеть оранжевый хвост.

По оценкам ученых, в сутки на Землю падает порядка 5-6 тонн метеоритов, или 2 тысячи тонн в год. Большинство из них остается незамеченными из-за маленьких размеров. Однако космические камни размером более одного миллиметра способны производить яркую вспышку, сгорая в атмосфере нашей планеты.

Во вторник, 12 января, над Камчаткой пролетел метеорит. По оценкам специалистов, энергия взрыва находилась в пределах 1-5 килотонн в тротиловом эквиваленте.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
15:21 Армия
Видео
Шойгу наградил журналистов, освещающих деятельность ВС РФ
15:19 В стране и мире
Путин информировал Эрдогана об итогах встречи лидеров РФ, Азербайджана и Армении
12:18 В стране и мире
Видео
Названа причина падения лифта с людьми в новостройке в Красноярске
14:29 В стране и мире
Опубликован окончательный вариант резолюции об импичменте Трампу
09:00 ОПК
Видео
Усиленная огневая мощь: кадры отгрузки новой партии танков Т-80БВМ для ВС РФ
Популярное
Популярное
«Футуристический робот»: немецкое СМИ высоко оценило российскую БМПТ «Терминатор»
Видео
Попытка украинца прорваться в Крым на внедорожнике попала на видео
Астрономы обнаружили новую суперземлю в два раза старше нашей планеты
Видео
Ребенок и три женщины чуть не разбились в падающем лифте в новостройке в Красноярске
Видео
Брюса Уиллиса выставили из аптеки из-за отсутствия маски
Видео
Скелет таинственного существа нашли в отдаленном регионе Антарктиды
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.