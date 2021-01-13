Роспотребнадзор назвал причину массового отравления в Буйнакске

Причиной массового отравления детей в дагестанском Буйнакске стала загрязненная питьевая вода. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.

По данным ведомства, с 11 по 13 января в Буйнакске выявили 71 случай заболевания острой кишечной инфекцией. Ранее сообщалось, что в больницах остаются 34 ребенка с признаками отравления.

«При проведении лабораторных исследований в 1 пробе водопроводной воды и 12 материалах от больных, выделены ДНК бактерии рода шигеллы (лат. Shigella) и кампилобактерии (лат. Campylobacter). По предварительным данным эпидрасследования, предполагаемым фактором передачи инфекции явилась загрязненная питьевая вода, подаваемая населению с нарушениями санитарного законодательства», – рассказали в пресс-службе ведомства.

Для того, чтобы устранить очаг инфекции, был организован полный комплекс профилактических мероприятий. Кроме того, был усилен контроль за качеством питьевой воды, поставляемой населению города.