Лесная подстилка загорелась после запуска фейерверков в Сочи
Площадь возгорания составила 500 квадратных метров.
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Лесная подстилка загорелась во время запуска фейерверков близ села Верхний Юрт в Сочи. Об этом сообщает региональное управление МЧС.
Сообщение о том, в Хостинском районе горит лесная подстилка, поступило спасателям в 00.22. Площадь возгорания составила 500 квадратных метров.
«До ближайшего населенного пункта 400 метров, села Верхний Юрт, угрозы населенному пункту нет», – говорится в сообщении ведомства.
К тушению пожара привлечены 36 человек и 11 единиц техники.