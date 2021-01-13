Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Путин назвал российскую вакцину от коронавируса лучшей в мире

Роман Захаров
15:09 13.01.2021
Российский лидер также заявил о необходимости перехода со следующей недели к массовой вакцинации от COVID-19 всего населения РФ.
Путин назвал российскую вакцину от коронавируса лучшей в мире
© Фото: Пресс-служба президента РФ
Читайте нас на:

Президент России Владимир Путин во время совещания с членами правительства назвал российскую вакцину от коронавируса лучшей в мире. В то же время глава государства подчеркнул, что сейчас необходимо понять, как препарат будет работать в условиях множества штаммов инфекции.

«Вакцина российская - это совершенно уже очевидно, мы и раньше так считали, а сейчас это практика показывает - она, я думаю, вообще самая лучшая в мире. Никакие другие препараты подобного рода такого уровня защиты и такой степени безопасности не демонстрируют», - высказал свое мнение президент.

Российский лидер также заявил о необходимости перехода со следующей недели к массовой вакцинации от COVID-19 всего населения РФ. При этом он отметил, что нужно подготовить соответствующую инфраструктуру.

«Нам нужно переходить от масштабной такой к массовой вакцинации, и я прошу иметь это в виду, готовить соответствующую инфраструктуру... Прошу вас уже со следующей недели приступать уже к массовой вакцинации всего населения и выстроить соответствующий график этой работы так, как это у нас происходит по другим заболеваниям, например по гриппу», - сказал Путин.

В последнее время в РФ наблюдается снижение показателей суточного прироста заразившихся коронавирусом. Так, за минувшие сутки в стране было зафиксировано 22 850 новых заболевших. Днем ранее - 22 934. За все время пандемии в России было зарегистрировано 3 471 053 заболевших COVID-19. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
15:21 Армия
Видео
Шойгу наградил журналистов, освещающих деятельность ВС РФ
15:19 В стране и мире
Путин информировал Эрдогана об итогах встречи лидеров РФ, Азербайджана и Армении
12:18 В стране и мире
Видео
Названа причина падения лифта с людьми в новостройке в Красноярске
14:29 В стране и мире
Опубликован окончательный вариант резолюции об импичменте Трампу
09:00 ОПК
Видео
Усиленная огневая мощь: кадры отгрузки новой партии танков Т-80БВМ для ВС РФ
Популярное
Популярное
«Футуристический робот»: немецкое СМИ высоко оценило российскую БМПТ «Терминатор»
Видео
Попытка украинца прорваться в Крым на внедорожнике попала на видео
Астрономы обнаружили новую суперземлю в два раза старше нашей планеты
Видео
Ребенок и три женщины чуть не разбились в падающем лифте в новостройке в Красноярске
Видео
Брюса Уиллиса выставили из аптеки из-за отсутствия маски
Видео
Скелет таинственного существа нашли в отдаленном регионе Антарктиды
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.