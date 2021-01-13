Путин назвал российскую вакцину от коронавируса лучшей в мире

Президент России Владимир Путин во время совещания с членами правительства назвал российскую вакцину от коронавируса лучшей в мире. В то же время глава государства подчеркнул, что сейчас необходимо понять, как препарат будет работать в условиях множества штаммов инфекции.

«Вакцина российская - это совершенно уже очевидно, мы и раньше так считали, а сейчас это практика показывает - она, я думаю, вообще самая лучшая в мире. Никакие другие препараты подобного рода такого уровня защиты и такой степени безопасности не демонстрируют», - высказал свое мнение президент.

Российский лидер также заявил о необходимости перехода со следующей недели к массовой вакцинации от COVID-19 всего населения РФ. При этом он отметил, что нужно подготовить соответствующую инфраструктуру.

«Нам нужно переходить от масштабной такой к массовой вакцинации, и я прошу иметь это в виду, готовить соответствующую инфраструктуру... Прошу вас уже со следующей недели приступать уже к массовой вакцинации всего населения и выстроить соответствующий график этой работы так, как это у нас происходит по другим заболеваниям, например по гриппу», - сказал Путин.

В последнее время в РФ наблюдается снижение показателей суточного прироста заразившихся коронавирусом. Так, за минувшие сутки в стране было зафиксировано 22 850 новых заболевших. Днем ранее - 22 934. За все время пандемии в России было зарегистрировано 3 471 053 заболевших COVID-19.