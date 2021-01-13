В России разработали мобильную гермокабину для работы на Луне

Ракетно-космическая корпорация «Энергия» запатентовала систему обеспечения внекабинной деятельности космонавтов-операторов для выполнения ручных операций на поверхности Луны, Марса и других планет, а также в опасных газовых и жидких средах. Об этом сообщил Федеральный институт промышленной собственности.

«Группа изобретений относится к средствам и методам выполнения ручных операций в вакууме, на поверхности планет, в опасных газовых и жидких средах», - говорится в документе.

Поясняется, что система состоит из функционального блока, средств вакуумирования и обитаемой гермокабины, которая оснащена блистерами, иллюминаторами, баллоном кислорода и инструментами. С помощью системы жизнеобеспечения в ней создается требуемое давление, после чего в гермокабину могут перейти космонавты-операторы, закрыв за собой гермокрышку с фрагментом скафандра. Система располагается на колесной ходовой платформе. После перехода в нее космонавтов, гермокабина отстыковывется от базового модуля и перемещается в место проведения работ.

Один из космонавтов работает во фрагменте скафандра, второй, следуя указаниям напарника, корректирует положение гермокабины. После завершения работ, систему стыкуют с модулем и выравнивают в них давление.

В пояснении уточняется, что данное устройство может использоваться в вакууме, газовых и жидкостных средах, а также в местностях с опасным уровнем радиации.

«Система обеспечения внекабинной деятельности может использоваться для эксплуатационно-ремонтной поддержки объектов инфраструктуры путем выполнения космонавтами-операторами ручных рабочих операций, например, на поверхности Луны, Марса и других астрономических тел, а также в наземных и подводных условиях», - говорится в документе.

Авторы патента предполагают, что на поверхности Луны со временем появятся полупромышленные технологические установки, минифабрики, мелкомасштабные химические производства, на которых будут осуществляться процессы, апробированные до этого на Земле. Для данных объектов потребуется постоянное сопровождение, начиная с контроля и отслеживания состояния, до своевременного ремонта с использованием инструментов, как это происходит сейчас на орбитальных станциях.