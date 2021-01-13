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Путин информировал Эрдогана об итогах встречи лидеров РФ, Азербайджана и Армении

Анна Назайкина
15:19 13.01.2021
Переговоры Путина, Алиева и Пашиняна прошли в Москве 11 января.
Путин информировал Эрдогана об итогах встречи лидеров РФ, Азербайджана и Армении
© Фото: Михаил Климентьев, РИА Новости
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В Кремле сообщили о том, что президент РФ Владимир Путин информировал президента Турции Тайипа Эрдогана об основных итогах трехсторонней встречи лидеров России, Азербайджана и Армении 11 января в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. Владимир Путин информировал об основных итогах трехсторонней встречи лидеров России, Азербайджана и Армении 11 января в Москве, на которой был рассмотрен ход реализации заявления по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года», - сообщили в пресс-службе.

Напомним, что в минувший понедельник в Москве состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Российский лидер по окончании трехсторонней встречи сообщил о создании рабочей группы, которая будет возглавлена вице-премьерами трех стран - участниц переговоров. В ближайшее время должен быть представлен план по развитию Нагорного Карабаха.

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