Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Путин поручил начать вакцинацию всех россиян со следующей недели

Ян Брацкий
15:20 13.01.2021
По данным оперативного штаба, в России выявлено более 3,4 миллиона случаев коронавирусной инфекции, свыше 63 тысяч человек умерли от последствий заболевания. 
© Видео: ТРК Звезда © Фото: Globallookpress
Читайте нас на:

Президент Российской Федерации Владимир Путин призвал подготовить всю необходимую инфраструктуру для начала массовой вакцинации населения от новой коронавирусной инфекции. По мнению главы государства, прививочную кампанию можно начинать со следующей недели.

Ранее президент призвал купировать все возможные риски, связанные с распространением COVID-19, в том числе новых штаммов инфекции. По оценке российского лидера, ситуация в стране несколько стабилизировалась, а количество новых заболевших снизилось. Однако успокаиваться нельзя, подчеркнул Путин, так как в мире победить болезнь не получается.

Прививать россиян будут отечественной вакциной «Спутник V». Лекарство является совместной разработкой ученых из научного центра имени Гамалеи и специалистов Минобороны России. Вакцина прошла все необходимые испытания и продемонстрировала высокую безопасность и эффективность.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
15:21 Армия
Видео
Шойгу наградил журналистов, освещающих деятельность ВС РФ
15:19 В стране и мире
Путин информировал Эрдогана об итогах встречи лидеров РФ, Азербайджана и Армении
12:18 В стране и мире
Видео
Названа причина падения лифта с людьми в новостройке в Красноярске
14:29 В стране и мире
Опубликован окончательный вариант резолюции об импичменте Трампу
09:00 ОПК
Видео
Усиленная огневая мощь: кадры отгрузки новой партии танков Т-80БВМ для ВС РФ
Популярное
Популярное
«Футуристический робот»: немецкое СМИ высоко оценило российскую БМПТ «Терминатор»
Видео
Попытка украинца прорваться в Крым на внедорожнике попала на видео
Астрономы обнаружили новую суперземлю в два раза старше нашей планеты
Видео
Ребенок и три женщины чуть не разбились в падающем лифте в новостройке в Красноярске
Видео
Брюса Уиллиса выставили из аптеки из-за отсутствия маски
Видео
Скелет таинственного существа нашли в отдаленном регионе Антарктиды
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.