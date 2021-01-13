Путин поручил начать вакцинацию всех россиян со следующей недели

Президент Российской Федерации Владимир Путин призвал подготовить всю необходимую инфраструктуру для начала массовой вакцинации населения от новой коронавирусной инфекции. По мнению главы государства, прививочную кампанию можно начинать со следующей недели.

Ранее президент призвал купировать все возможные риски, связанные с распространением COVID-19, в том числе новых штаммов инфекции. По оценке российского лидера, ситуация в стране несколько стабилизировалась, а количество новых заболевших снизилось. Однако успокаиваться нельзя, подчеркнул Путин, так как в мире победить болезнь не получается.

Прививать россиян будут отечественной вакциной «Спутник V». Лекарство является совместной разработкой ученых из научного центра имени Гамалеи и специалистов Минобороны России. Вакцина прошла все необходимые испытания и продемонстрировала высокую безопасность и эффективность.