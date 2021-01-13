В МИД заявили, что в курсе задержания Варламова в Южном Судане

Российское Министерство иностранных дел в курсе задержания в Южном Судане нескольких российских граждан, посольство РФ находится на связи с ними. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она также добавила, что внешнеполитическое ведомство предпринимает усилия по освобождению арестованных россиян.

«МИД России в курсе задержания нескольких российских граждан, включая Илью Варламова и Петра Верзилова. Посольство России в Уганде и Южном Судане (по совместительству) находится на связи с росгражданами и предпринимает усилия по их освобождению», - сказала журналистам представитель МИД РФ.

Напомним, ранее стало известно о том, что российского блогера Илью Варламова и издателя «Медиазоны» Петра Верзилова арестовали в Южном Судане в аэропорту города Капоэта. Вместе с ними местные военные задержали еще нескольких человек.