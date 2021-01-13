Путин заявил о некотором снижении заболеваемости COVID-19 в России

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о некотором снижении количества заболевших COVID-19 в России. Однако, считает глава государства, успокаиваться нельзя. Тем более, что победить болезнь в мире, пока не удается.

«Мы видим, что в мире в целом, к сожалению, пока не удается задушить эту болезнь, не удается предотвратить и все негативные последствия, с нею связанные. Но прежде всего нас, конечно, должна интересовать ситуация в Российской Федерации. Мы видим, что наблюдается некоторое снижение, но успокаивать нас это не должно», - сказал Путин на совещании с правительством в среду.

Российский лидер признался, что с тревогой наблюдает за ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции в Великобритании. Необходимо понимать, как можно купировать все риски, связанные с возникновением новых штаммов COVID-19, добавил президент.

По данным оперативного штаба, в России выявлено более 3,4 миллионов случаев коронавирусной инфекции. Свыше 63 тысяч человек умерли от последствий заболевания.