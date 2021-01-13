Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Ученые раскрыли секрет, как распознать перед собой лжеца

Светлана Иванова
15:06 13.01.2021
Человек склонен «зеркалить» других людей, когда его мозг усердно работает.
Ученые раскрыли секрет, как распознать перед собой лжеца
© Фото: Free-Photos с сайта Pixabay
Читайте нас на:

«Язык тела» человека поможет распознать ложь. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного голландскими учеными. В частности, сотрудники Роттердамского университета Эразма обнаружили, что лжец, сочиняя все новые и более сложные подробности выдуманной им истории, старается имитировать движения своего собеседника. Причем, как передает Daily Mail, это происходит на бессознательном уровне.

Ученые объясняют феномен тем, что человек склонен «зеркалить» других людей, когда его мозг усердно работает.

В ходе работы авторы провели эксперименты на добровольцах, которые во время общения со своими собеседниками приукрашивали действительность. Изменения в положении тела «лгунов» отслеживались при помощи технологии захвата движения.

«Люди полагаются на автоматизированные процессы, такие как мимикрия, когда когнитивная нагрузка возрастает», - прокомментировали результаты исследования его авторы.

Стоит отметить, что невербальная координация обманывающего человека подстраивалась под визави в любом случае: и тогда, когда человек сам отслеживал свое поведение, и тогда, когда за ним пристально следили окружающие, и тогда, когда собеседник проявлял подозрительность.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
15:21 Армия
Видео
Шойгу наградил журналистов, освещающих деятельность ВС РФ
15:19 В стране и мире
Путин информировал Эрдогана об итогах встречи лидеров РФ, Азербайджана и Армении
12:18 В стране и мире
Видео
Названа причина падения лифта с людьми в новостройке в Красноярске
14:29 В стране и мире
Опубликован окончательный вариант резолюции об импичменте Трампу
09:00 ОПК
Видео
Усиленная огневая мощь: кадры отгрузки новой партии танков Т-80БВМ для ВС РФ
Популярное
Популярное
«Футуристический робот»: немецкое СМИ высоко оценило российскую БМПТ «Терминатор»
Видео
Попытка украинца прорваться в Крым на внедорожнике попала на видео
Астрономы обнаружили новую суперземлю в два раза старше нашей планеты
Видео
Ребенок и три женщины чуть не разбились в падающем лифте в новостройке в Красноярске
Видео
Брюса Уиллиса выставили из аптеки из-за отсутствия маски
Видео
Скелет таинственного существа нашли в отдаленном регионе Антарктиды
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.