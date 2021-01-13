Ученые раскрыли секрет, как распознать перед собой лжеца

«Язык тела» человека поможет распознать ложь. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного голландскими учеными. В частности, сотрудники Роттердамского университета Эразма обнаружили, что лжец, сочиняя все новые и более сложные подробности выдуманной им истории, старается имитировать движения своего собеседника. Причем, как передает Daily Mail, это происходит на бессознательном уровне.

Ученые объясняют феномен тем, что человек склонен «зеркалить» других людей, когда его мозг усердно работает.

В ходе работы авторы провели эксперименты на добровольцах, которые во время общения со своими собеседниками приукрашивали действительность. Изменения в положении тела «лгунов» отслеживались при помощи технологии захвата движения.

«Люди полагаются на автоматизированные процессы, такие как мимикрия, когда когнитивная нагрузка возрастает», - прокомментировали результаты исследования его авторы.

Стоит отметить, что невербальная координация обманывающего человека подстраивалась под визави в любом случае: и тогда, когда человек сам отслеживал свое поведение, и тогда, когда за ним пристально следили окружающие, и тогда, когда собеседник проявлял подозрительность.