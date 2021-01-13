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Врач рассказала, кому не стоит выходить на улицу в мороз

Анна Касаткина
14:06 13.01.2021
Холодная погода может губительно сказаться на здоровье некоторых людей.
Врач рассказала, кому не стоит выходить на улицу в мороз
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
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Людям с определенными заболеваниями следует внимательнее отнестись к своему здоровью на фоне предстоящих морозов в центральной части России. Об этом предупредила врач-терапевт Надежда Чернышова.

По ее словам, в группе риска - люди с хроническими легочными заболеваниями, например с бронхиальной астмой.

«Есть даже отдельная форма бронхиальной астмы - холодовая, когда при резком и быстром вдыхании холодного воздуха возникает приступ бронхиальной астмы», - рассказала Чернышова ridus.ru.

Обязательно следует поберечься людям с вирусными инфекциями, в том числе коронавирусом и гриппом, другими простудными заболеваниями, добавила врач.

Кроме того, резкие перепады температуры плохо сказываются на здоровье людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в частности с ишемической болезнью сердца.

«Таким людям нужно очень щадящим образом строить свой день, избегая длительного пребывания на холоде и больших физических нагрузок», - посоветовала Чернышова.

Ранее сообщалось о резком похолодании в регионах Центральной России, в частности Москве и Подмосковье. В отельных районах столичного региона температура воздуха на этой неделе может опуститься до минус 27 градусов.

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