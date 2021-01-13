Опубликован окончательный вариант резолюции об импичменте Трампу

В США опубликован окончательный вариант резолюции об импичменте президенту Дональду Трампу. Авторы документа - палата представителей конгресса. Из текста документа следует, что главу Белого дома обвиняют в тяжких преступлениях против свободы и демократии. В проекте резолюции указывается, что своим поведением Трамп продемонстрировал, что он якобы остается угрозой для собственной страны, а его действия не имеют ничего общего с самоуправлением и верховенством закона.

«Таким образом, есть все основания для объявления импичмента Дональду Джону Трампу, судебного процесса, отстранения от должности и лишения права занимать и пользоваться любой почетной должностью, доверием или выгодами под эгидой Соединенных Штатов», - приводит «Интерфакс» выдержки из документа.

Голосование по импичменту должно состояться в среду, 13 января. Ранее сообщалось, что большинство конгрессменов поддержали отстранение Трампа от должности. Среди них несколько республиканцев - однопартийцев действующего президента.

Сам Трамп назвал «охотой на ведьм» попытки отстранить себя от власти до истечения полномочий. 6 января его сторонники ворвались в здание конгресса, устроили там погром и удерживали здание в течение нескольких часов. Несмотря на то что сам Трамп осудил эти действия, его политические противники обвинили президента в подстрекательстве.